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Nonton Microdrama China Rising Before Fate di V+Short, Simak Sinopsisnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |23:07 WIB
Nonton Microdrama China <i>Rising Before Fate</i> di V+Short, Simak Sinopsisnya
Rising Before Fate
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JAKARTA – V+Short kembali menghadirkan microdrama china terbaru berjudul Rising Before Fate. Dengan alur yang penuh strategi dan momen mengharukan, Rising Before Fate menjadi salah satu tontonan yang sayang untuk dilewatkan. Download aplikasi V+Short melalui link di sini. 

Sinopsis Rising Before Fate 

Bagaimana jika kamu diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki semua penyesalan? Itulah yang dialami Sean Grant. Setelah terlahir kembali, Sean Grant kembali ke masa kecilnya dengan membawa seluruh ingatan dari kehidupan sebelumnya. 

Ia masih mengingat bagaimana ayahnya, Jack, hancur karena terlilit utang besar yang diambil demi menyelamatkan restoran keluarga yang hampir bangkrut.  

Bertekad agar ayahnya tidak mengalami nasib tragis yang sama, Sean memanfaatkan pengetahuannya tentang masa depan untuk mengambil setiap peluang sebelum kesempatan itu datang. Kali ini, ia siap mengubah takdir keluarganya dan meraih kesuksesan yang dulu tak pernah mereka miliki.  

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