Sinopsis Microdrama Billionaire After Betrayal, Nonton di Aplikasi V+Short

JAKARTA - Pecinta drama bertema balas dendam dan perebutan kekuasaan wajib memasukkan Billionaire After Betrayal ke dalam daftar tontonan. Tayang di V+Short, microdrama ini menghadirkan kisah penuh intrik tentang seorang pria yang harus kehilangan hampir seluruh hidupnya akibat pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

Dengan alur yang emosional, penuh konflik, dan dipenuhi plot twist, Billionaire After Betrayal mengajak penonton mengikuti perjalanan seorang pria dari puncak kesuksesan hingga titik terendah kehidupannya.

Sinopsis Billionaire After Betrayal

Billionaire After Betrayal mengisahkan Jay, seorang guru komputer sederhana yang memiliki mimpi besar untuk mengubah hidupnya. Berkat kerja keras dan kecerdasannya, Jay berhasil membangun sebuah aplikasi pinjaman online yang berkembang pesat.

Bersama sahabatnya, Brandon, Jay sukses mengubah perusahaan rintisannya menjadi bisnis bernilai fantastis hingga mengantarkannya menjadi seorang miliarder. Namun, di balik kesuksesan tersebut, bahaya ternyata mengintai dari orang yang selama ini berada di sekitarnya.

Ronald, seorang investor licik yang haus akan kekuasaan, diam-diam memanfaatkan ambisi Jay untuk menjalankan rencananya. Sedikit demi sedikit, Ronald mulai menghancurkan kehidupan Jay. Dalam waktu singkat, Jay kehilangan hampir semua hal yang pernah ia banggakan. Kesuksesan yang dulu diraihnya berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan hidupnya.

Saat berada di titik terendah, Jay mulai menyadari berbagai kesalahan yang pernah ia lakukan. Alih-alih menyerah pada keadaan, ia memilih untuk bangkit dan berjuang kembali.

Perjalanan tersebut mempertemukannya dengan Selena, seorang wanita yang juga pernah menjadi korban manipulasi Ronald. Memiliki musuh yang sama membuat keduanya bekerja sama untuk mengungkap kebenaran sekaligus melawan orang yang telah menghancurkan hidup mereka.