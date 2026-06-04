Rekomendasi Microdrama V+Short Bertema Perselingkuhan, Konfliknya Bikin Emosi!

JAKARTA - Drama perselingkuhan selalu berhasil menarik perhatian penonton karena menghadirkan konflik panas, mulai dari pasangan yang menyimpan rahasia, pengkhianatan, hingga aksi balas dendam yang memuaskan. Jika kamu menyukai cerita dengan konflik seperti ini, V+Short punya beberapa microdrama yang wajib masuk watchlist. Download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik di sini.

Dengan durasi episode yang singkat, setiap cerita dikemas padat tanpa banyak basa-basi. Konflik datang lebih cepat, plot twist muncul di waktu yang tidak terduga, dan membuat penonton penasaran untuk terus lanjut ke episode berikutnya. Simak 5 rekomendasi microdrama dengan cerita perselingkuhan berikut:

Revenge Affair

Melda dikhianati dua orang terdekatnya, suaminya, Edgar, berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, Alina. Namun ini hanyalah bagian dari rencana jahat Alina untuk menghancurkan hidup Melda. Saat kebenaran terungkap, Melda bangkit dan melawan, membuat Edgar menyesali segalanya. Apakah ini akhir dari segalanya atau awal permainan baru?.

The Other Woman Next Door