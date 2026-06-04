Sinopsis Microdrama CEO Who Killed My Father di V+Short, Misi Jurnalis Bongkar Kejahatan CEO Berkuasa

JAKARTA - Kisah CEO yang penuh rahasia, intrik kekuasaan, dan konspirasi masih menjadi salah satu genre yang paling digemari penonton microdrama.

Menggabungkan misteri, investigasi, dan aksi membongkar kejahatan, microdrama V+Short “CEO Who Killed My Father” hadir dengan cerita menegangkan tentang seorang jurnalis yang berusaha mengungkap sosok di balik kematian ayahnya. Download aplikasi V+Short untuk nonton streaming dengan klik link di sini.

Kematian sang ayah mengubah hidup Mara. Sebagai seorang jurnalis, ia tak pernah berhenti mencari kebenaran hingga semua petunjuk mengarah kepada Adrian, seorang CEO berkuasa yang diduga menyimpan rahasia kelam di balik kesuksesannya. Kecurigaan Mara bukan tanpa alasan.

Selain diduga terlibat dalam kematian Tony, ayahnya, Adrian juga dikaitkan dengan berbagai kasus akuisisi paksa dan kematian sejumlah pengusaha yang berani menghalangi ambisinya. Namun dengan kekuasaan dan jaringan yang dimilikinya, tidak ada seorang pun yang mampu menyeret Adrian ke hadapan hukum.

Berbekal tekad untuk mengungkap kebenaran, Mara mulai melakukan penyelidikan secara diam-diam. Ia mendapat bantuan dari sahabatnya, Edgar, dan atasannya, Rino, yang turut percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik citra sempurna Adrian sebagai seorang pengusaha sukses. Semakin jauh penyelidikan berjalan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi Mara.

Demi mendapatkan bukti yang dibutuhkan, ia bahkan berpura-pura mendekati Adrian dan masuk ke dalam lingkaran terdekat pria tersebut. Dari situlah berbagai rahasia yang selama ini tersembunyi perlahan mulai terungkap. Namun upaya Mara tidak berjalan mulus.

Ia harus menghadapi Selena dan Noah. Ancaman demi ancaman terus menghampiri, membuat perjuangan Mara menjadi semakin berbahaya. Menghadirkan kombinasi misteri, drama, dan konspirasi yang menegangkan, microdrama CEO Who Killed My Father menawarkan kisah tentang keberanian mencari kebenaran di tengah kekuasaan yang tampak tak terkalahkan.

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(kha)

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