Sinopsis Sinetron Terikat Janji: Sena Rela Pikul Kesalahan Sendiri demi Lindungi Davina

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Situasi semakin menegangkan ketika Sena menyadari posisinya mulai tidak aman. Ia bahkan harus menegur keras seorang pengunjung yang diam-diam memotretnya di warung. Meski foto di ponsel orang tersebut berhasil dihapus, Sena kecolongan karena ada orang lain yang sempat mengambil gambarnya tanpa sepengetahuan. Hal ini membuat penyamarannya terancam berantakan.

Sementara itu, Reza mencoba menggali informasi tentang Dipa melalui Jihan. Dari percakapan mereka, Reza akhirnya mengetahui bahwa Dipa sangat menyukai makanan barat (western) dan hampir tidak pernah makan di warung sederhana maupun warung Sunda. Informasi penting itu langsung membuat kecurigaan Reza terhadap Dipa dan Danang semakin menguat.

Sena, Dion, dan Pak Prama kemudian menyimpulkan bahwa keberadaan Dipa di Warung Sunda Asri kemungkinan besar bukanlah sebuah kebetulan. Mereka mulai menduga kuat adanya kaitan erat antara Dipa, Danang, dan kasus patung Ganesha yang sedang mereka selidiki, sehingga pengawasan terhadap keduanya pun kini semakin diperketat.

Kebohongan Sena yang selama ini menyamar sebagai pengusaha properti kaya raya akhirnya berada di ujung tanduk ketika foto dirinya saat sedang berjualan ketoprak mendadak viral di media sosial. Dipa yang sejak awal menaruh curiga langsung memanfaatkan momen ini dan mengajak Novan mendatangi langsung warung ketoprak tersebut untuk membuktikan identitas asli Sena.

Di hadapan Novan, Sena tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan. Ia terpaksa membuka masker dan kacamatanya, membuat Novan syok berat karena mengetahui bahwa pria yang selama ini dipercaya sebagai calon pasangan terbaik untuk Davina ternyata hanyalah seorang pedagang ketoprak. Demi melindungi Davina dari amukan keluarganya, Sena memilih memikul semua kesalahan sendiri dan tidak mengaku bahwa Davina sebenarnya membayar dirinya untuk berpura-pura jadi pacar.

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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