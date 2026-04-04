Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 133, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 133 bercerita tentang Shilla yang akhirnya ditangkap polisi. Namun sayangnya, kondisi mental perempuan itu semakin tidak stabil.

Ia terus menyalahkan Ayuna dan menunjukkan tanda-tanda gangguan mental, termasuk halusinasi dan perilaku agresif di dalam sel. Di sisi lain, Rafki menemukan bukti kejahatan Rafka

Ternyata, Rafka adalah sosok di balik semua kejadian buruk, termasuk yang membantu Shilla mengatur serangan di villa. Rafki dan Ayuna kemudian kembali ke rumah Darma.

Namun Rafka sudah lebih dulu kabur setelah mengetahui rencananya terbongkar. Darma terpukul mengetahui anaknya terlibat kejahatan dan tak menghalangi jika kasus tersebut dibawa ke jalur hukum.

Sementara itu, Rafka memilih melarikan diri dan mulai menyusun rencana baru, termasuk kemungkinan menculik Ayuna untuk kepentingannya sendiri.