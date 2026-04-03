Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 132, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 13 bercerita tentang kondisi mental Shilla yang semakin tidak stabil dalam pelarian.

Dia kemudian menjual jam tangan milik Rafka senilai Rp15 juta dan berhalusinasi melihat orang lain seperti Rafki di jalanan dan memeluknya.

Mental Shilla semakin kacau ketika dia 'melihat' hantu Hendar di kamar hotel yang disewanya. Ogah kembali ke kamar, dia pun tertidur di bangku taman.

Di tengah pelariannya, Shilla melihat postingan medsos Ayuna yang pura-pura liburan mesra bersama Rafki ke Villa Wijaya. Dia pun langsung mengejar Rafki ke sana.

Rupanya, postingan itu adalah jebakan yang sudah direncanakan Ayuna bersama Rafki, Tristan, Arta, dan Naomi untuk memancing Shilla keluar dari persembunyian.