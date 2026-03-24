Lee Jun Ho Digaet Bintangi Buy King Bareng Joo Ji Hoon

SEOUL - Lee Junho berpotensi adu akting dengan Joo Ji Hoon dalam film Buy King. Hal itu dikonfirmasi oleh 03 Collective selaku agensi sang aktor dalam keterangan resminya pada 23 Maret 2026.

“Junho masih mempertimbangkan dengan positif tawaran untuk membintangi Buy King,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari OSEN, pada Selasa (24/3/2026).

Drama Buy King bercerita tentang perebutan tahta keluarga konglomerat Korea bernilai puluhan miliar won. Lee Junho digaet untuk berperan sebagai Han Ji Yeol, generasi ketiga keluarga konglomerat yang bekerja sebagai staf analisis risiko dan strategi perusahaan.

Han Ji Yeol akan bersaing dengan pamannya sendiri, Han Tae Joon (Joo Ji Hoon), sosok yang dikenal menghalalkan segala cara demi mendapatkan kesuksesan dan kekuasaan. Persaingan paman dan keponakan berebut jadi penerus bisnis keluarga akan menjadi sajian utama dalam drama Buy King.

Jika Lee Junho menerima tawaran membintangi Buy King, maka drama ini akan menjadi proyek terbarunya setelah membintangi Cashero dan Typhoon Family yang tayang pada tahun lalu.