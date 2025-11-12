Lee Junho Digaet Bintangi Film Veteran 3

SEOUL - Lee Junho mempertimbangkan untuk membintangi film Veteran 3. Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktor.

“Dia mendapat tawaran untuk membintangi film itu dan saat ini masih mempertimbangkannya dengan positif,” ujar O3 Collective selaku agensi sang aktor dikutip dari Soompi, pada Rabu (12/11/2025).

Lee Junho Digaet Bintangi Film Veteran 3. (Foto: Netflix)

Film Veteran 3 masih akan diarahkan oleh sutradara Ryoo Seung Wan dan memasang Hwang Jung Min sebagai aktor utama. Kisahnya tentang detektif Seo Do Chul yang menghadapi berbagai kasus kriminal.

Mengutip Allkpop, film Veteran pertama kali dirilis pada 2015 dan sukses mendulang 13,41 juta penonton. Kemudian sekuelnya berjudul I, the Executioner dirilis tahun lalu dan menggaet 7,52 juta moviegoers.

Yang menarik untuk diantisipasi dalam sekuel ketiga Veteran ini adalah adegan post-credit film I, the Executioner yang menampilkan adegan di mana Park Sun Woo (Jung Hae In) ditahan.