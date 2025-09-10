Typhoon Family, Drama Baru Lee Junho Siap Tayang Oktober 2025

SEOUL - Lee Junho segera comeback ke layar kaca lewat drama baru tvN, Typhoon Family. Lewat poster yang dirilis akun Instagram resmi @tvn_drama, series itu akan memulai masa tayangnya pada 11 Oktober 2025.

Dalam poster drama itu, Junho yang berperan sebagai Kang Tae Poong berpose dalam balutan blazer maroon dengan tatanan rambut dan anting khas anak muda era ‘90-an.

Typhoon Family, Drama Baru Lee Junho Tayang Oktober 2025. (Foto: Instagram/@tvn_drama)

Typhoon Family bercerita tentang Kang Tae Poong yang tak pernah mengalami kesulitan hidup berkat bisnis ayahnya yang mentereng. Namun krisis moneter global yang terjadi pada 1997 mengubah semua itu.

Perusahaan trading sang ayah nyaris bangkrut karena krisis. Tanpa pengalaman, Kang Tae Poong kemudian mengambil alih kepemimpinan perusahaan warisan sang ayah.



Tanpa karyawan, uang, dan aset, Kang Tae Poong harus mencari cara untuk bertahan hidup. Drama ini akan menggambarkan bagaimana orang-orang berjuang di tengah krisis keuangan global.

Typhoon Family, Drama Baru Lee Junho Tayang Oktober 2025. (Foto: Instagram/@tvn_drama)

“Perjuangan Tae Poong akan menggambarkan beratnya hidup di era krisis moneter namun juga ada pesan tentang harapan di dalamnya,” ujar tim produksi drama Typhoon Family dikutip dari Allkpop, Rabu (10/9/2025).

Drama baru Lee Junho ini siap tayang di tvN, mulai 11 Oktober 2025, pukul 21.20 KST (19.20 WIB).*

(SIS)