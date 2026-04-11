Chemistry IU dan Byeon Woo Seok Klop, Rating Episode Perdana Perfect Crown Solid!

SEOUL - Drama baru IU dan Byeon Woo Seok, Perfect Crown, resmi memulai masa tayangnya di MBC, pada 10 April 2026. Chemistry kedua aktor tersebut, menurut Nielsen Korea, mampu mendongkrak rating penonton drama tersebut ke angka 7,8 persen.

Capaian tersebut mencatatkan Perfect Crown sebagai drama MBC dengan rating tertinggi ketiga untuk episode perdana yang tayang di Jumat dan Sabtu. Posisi pertama ditempati Chief Detective 1958 yang episode perdananya meraih 10,1 persen, pada 19 April 2024.

(Foto: MBC)

Sementara peringkat kedua diduduki drama Knight Flower yang berhasil mendulang rating 7,9 persen saat menayangkan episode perdananya pada 12 Januari 2024. Pertanyaannya kemudian, mampukah Perfect Crown mempertahankan dan menaikkan ratingnya?

Hal ini karena sepanjang Januari-April 2026, belum ada satu pun drama MBC yang tayang di Jumat-Sabtu mampu memikat hati penonton. Drama Lee Sung Kyung dan Chae Jong Hyeop, In Your Radiant Season, bahkan menutup masa tayangnya hanya dengan rating 3,1 persen.

Sepanjang tahun 2026, drama MBC yang berhasil meraih rating tertinggi pada episode perdananya adalah The Judge Returns. Saat debut pada 25 Maret 2026, drama Ji Sung dan Park Heesoon ini mendulang rating 13,6 persen.