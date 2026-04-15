Ryu Jun Yeol Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Outback

SEOUL - Ryu Jun Yeol bersiap comeback ke layar kaca lewat drama terbaru Netflix, Outback. Jika aktor Reply 1988 itu menerima tawaran tersebut, maka dia berpotensi adu akting dengan Hong Kyung.

“Outback adalah salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan Ryu Jun Yeol saat ini. Tapi sejauh ini, belum ada keputusan final terkait keterlibatan sang aktor dalam proyek itu,” ujar United Artist Agency (UAA) mewakili sang aktor dikutip dari Xports News, pada Rabu (15/4/2026).

Di lain pihak, Management MMM juga merilis pernyataan senada dengan UAA. “Drama itu adalah salah satu proyek yang menghampiri Hong Kyung. Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” kata agensi tersebut.

Series Outback merupakan proyek yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul G’Day karya Choi Yong Sung. Kisahnya tentang Si On yang terbang ke Australia untuk mencari kakaknya dan seorang pria misterius bernama Hans.

Netflix akan menayangkan drama baru Ryu Jun Yeol berjudul Mousetrap, pada Semester II-2026. Sementara Hong Kyung masih mempertimbangkan proyek baru setelah tahun lalu membintangi dua film: Good News dan Concrete Market.*

