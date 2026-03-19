Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Episode 20, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron 99 Nama Cinta episode 20 bercerita tentang Arga yang semakin yakin Talia tidak menikah karena cinta. Di sisi lain muncul konflik baru yang melibatkan Kanaya.

Kanaya ditipu oleh Renald yang diam-diam menjual apartemennya hingga dia ditahan satpam karena membuat keributan. Beruntung, dia diselamatkan oleh Talia dan ibunya.

Arga terluka akibat tertimpa meja. Kiblat membawa Arga ke rumah sakit dengan sikap dingin terhadap Talia, yang terlihat sangat khawatir dengan kondisi Arga.

Talia curiga Kiblat mulai menyadari hubungan masa lalunya dengan Arga. Di sisi lain, Titi menyampaikan bahwa Arga sedang cedera kepada Husna, Ojan, dan Bambu.

Sementara Fikri yang tadinya kabur berhasil ditangkap kembali. Dokter mendiagnosis dia mengalami otot tertarik dan memar di bagian bahu. Karena itu, dia diminta mengistirahatkan bahunya untuk sementara waktu.