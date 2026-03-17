Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Episode 18, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |14:30 WIB
Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Episode 18, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Episode 18, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron 99 Nama Cinta episode 18 bercerita tentang Kiblat yang menyusul Talia ke kantor untuk meminta maaf dengan membawa buket mawar putih dan cheesecake. Namun Talia menolak mendengarkan penjelasan Kiblat.

Dia bersikukuh Kiblat tidak jujur karena menyembunyikan penyakit HIV yang dideritaya. Kondisi itu membuat Kiblat terus menghindari Talia karena takut kehilangan perempuan tersebut. 

Talia menyuruh Kiblat tidur di sofa sampai pria itu mau bersikap terbuka tentang kondisinya. Suatu hari, Talia nekat mencegat Husna dan menanyakan langsung apa yang dibicarakan Husna dan Kiblat. 

Hal itu dilakukannya karena mendengar potongan percakapan mereka tentang kejujuran agar tidak banyak yang tersakiti. Talia menduga Husna masih punya perasaan pada Kiblat. Husna serba salah karena tidak mungkin membongkar rahasia penyakit Kiblat kepada Talia.

Ketegangan memuncak saat Kiblat tiba-tiba muncul dan menghentikan percakapan mereka. Setelah Talia pergi ke kantor, Husna mendesak Kiblat untuk segera jujur kepada perempuan itu sebelum masalah mereka semakin rumit. 

Sementara itu, malam sebelumnya dokter bernama Arga tiba di pesantren, diperkenalkan oleh Umar kepada Kiblat sebagai dokter pengganti program pemeriksaan rutin santri. Kiblat sempat tertegun mendengar nama Arga tapi menganggap itu hanya kebetulan.

Dalam perjalanan ke kantor, HP Talia jatuh dan ia menepi. Di saat yang sama, Arga yang sedang menyetir ke puskesmas melihat wajah Talia dari jarak dekat dan langsung berhenti. Arga adalah tunangan Talia yang dulu diyakini tewas dalam kecelakaan pesawat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement