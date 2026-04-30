Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Eps 26: Naza Ingin Kembali Pada Albi, Zia Tersadar?

Sinetron ini dibintangi oleh Rachquel Nesia (Naza), Samuel Zylgwyn (Albi), Faradilla Yoshi (Zia), Indra Evans (Natha), Gunawan Sudrajat (Wira), Kaetlyn William (Dewi), Adryan Arief (Ken) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Albi menemui Naza dan mengakui segalanya dengan lantang: semua yang Naza tuduhkan benar. Niatnya memang untuk melindungi keluarga dari Natha, namun ia telah salah jalan dan mengabaikan orang-orang yang paling ia cintai.

Kemudian Albi mengucapkan kata-kata yang tidak seorang pun duga: ia secara resmi mengizinkan Naza untuk kembali kepada Natha. Ia ikhlas melepaskan pernikahan mereka, namun Leon akan tetap bersamanya. Ia berencana kembali ke kota kelahirannya, membawa Zia dan Leon, dan melepaskan pekerjaannya. Naza terpaku, antara kaget dan haru.

Albi mempersiapkan pengunduran diri dengan tenang: membereskan barang-barang di kantor, menyampaikan keputusannya kepada Wira, bahkan mendatangi Natha untuk menjabat tangannya dan memberi selamat atas 'kemenangannya'. Di rumah, Albi mulai mengepak barang sambil berkonsultasi dengan dokter tentang kemungkinan membawa Zia keluar kota. Di tengah proses itu, telepon dari Naza berdering—ia meminta Albi untuk bertemu.

Mereka bertemu di ruang rawat Zia. Naza meledak, bukan karena cemburu, melainkan karena bertahun-tahun ia merasa hidupnya diputuskan oleh orang lain: meninggalkan Natha, menikahi Albi, mengurus Leon, semua tanpa ada yang pernah bertanya apa yang ia inginkan. Albi bertanya dengan tulus: apa yang Naza inginkan? Dan dalam sebuah flashback yang menyentuh, Naza ternyata telah memilih: ia melepas Natha dengan sepenuh hati, lalu berbalik kepada Albi. 'Aku memilih kamu, Mas. Aku memilih Leon.' Albi menangis dalam pelukan Naza, dan di balik dinding kaca kamar Zia, alarm monitor jantung tiba-tiba berbunyi.

Apakah Zia tersadar?

(kha)

