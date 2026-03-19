Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Episode 19, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron 99 Nama Cinta episode 19 bercerita tentang Kiblat yang resah karena Talia belum membalas pesannya. Bambu dan Ojan kemudian menyarankan Kiblat untuk memberikan kejutan untuk Talia.

Kiblat pun teringat pernah melihat layar ponser Talia yang menampilkan pencarian lokasi piknik dan api unggun. Dibantu Bambu dan Ojan, Kiblat menyulap halaman belakang rumah Umar menjadi tempat piknik dengan obor, tenda kecil, tungku api unggun, dan meja makan romantis.

Talia yang awalnya menolak, tampak terkejut saat melihat kejutan dari Kiblat. Dia pun berniat bercerita tentang Arga kepada Kiblat. Namun sebelum sempat berbicara, debu bara api masuk ke mata Talia dan Kiblat meniup mata serta mengusap pipinya.

Tepat saat itu, Umar datang bersama Arga ke halaman belakang untuk memperkenalkan Arga kepada Kiblat dan Talia. Arga syok mendapati Talia ternyata adalah istri Kiblat. Dengan tenang, diaberpura-pura tidak mengenal Talia saat berjabat tangan.

Reaksi Arga itu membuat Talia bingung. Mereka pun saling menatap dalam diam. Talia gelisah karena mengetahui Arga ternyata sudah mengenal Kiblat. Saat menyiapkan kopi di dapur, Talia sampai tidak sadar mengambil garam karena pikirannya kacau.

Di ruang tamu, Arga berbicara dengan Kiblat tentang rencana pemeriksaan kesehatan santri dari puskesmas. Talia dan Hasanah datang membawa kopi. Ketika Arga menyebut Talia dan Kiblat sebagai pengantin baru, Talia gugup hingga tangannya terkena percikan kopi panas.

Ketegangan muncul karena Arga dan Kiblat hampir bersamaan ingin menolong Talia. Sementara Arga harus menahan perasaannya melihat Talia sebagai istri orang. Di luar rumah, Talia bertemu Titi yang akhirnya menceritakan kondisi Arga saat ini.