Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 25, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 25 bercerita tentang Herman yang panik setengah mati keliling kampung mencari Sultan.

Di tengah pencariannya, Herman malah kepo dengan Sunar yang terlihat mencurigakan. Namun karena pemikirannya terbagi, dia kembali mencari bosnya.

Sementara itu, Tedi dan Jeri muncul di posko dengan gaya sok santai. Namun kelakuannya malah bikin warga curiga, apalagi saat mereka salah fokus ke Rani dan nyaris ribut.

Kecurigaan mulai menyebar diam-diam. Rani yang mengingat ciri-ciri Sultan dari Mira langsung sadar dua orang itu bukan orang sembarangan.

Sementara Untung dan Ismet berusaha tetap tenang dan waspada, meski kelihatan jelas mereka juga bingung sendiri. Lucunya, Tedi dan Jeri justru salah paham dan buru-buru mengejar Sultan.

Di tengah kekacauan itu, satu per satu fakta mulai terkuak. Sunar yang tanpa sengaja membongkar kedok James sebagai dalang licik yang selama ini mengadu domba dari balik layar.

Tapi bukannya langsung beres, semua justru makin runyam. Herman masih nyasar, Rani semakin curiga, Tedi dan Jeri juga dekat ke masalah.