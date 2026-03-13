Sinopsis Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Episode 23, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan episode 23 bercerita tentang developer yang mengancam akan merobohkan musala dan rumah Ma’ruf dalam waktu 2 hari. Apoy dan kawan-kawannya pun berkumpul di musala untuk mencari cara menyelamatkan kampung mereka.

Dengan gaya santai tapi penuh perhitungan, Apoy mulai membaca permainan besar di balik rencana developer. Sementara Sultan, tanpa sengaja beberapa kali menebak strategi musuh, hingga membuat semua orang terkejut sekaligus geli melihat kepolosannya.

Di sisi lain, keadaan semakin kacau ketika warga kampung justru berbondong-bondong ingin menjual rumah mereka setelah mendengar kabar patok developer. Sunar yang tadinya merasa paling berkuasa malah dimarahi Fitri dan kehilangan kendali.

Sementara Untung dan Ismet sibuk mengejarnya dengan cara yang lebih mirip lomba lari kocak daripada penyelidikan serius. Di tengah kekacauan itu, rahasia demi rahasia mulai terbongkar, Leha mengaku pernah membantu rencana Sunar.

James semakin dicurigai menyimpan sesuatu. Pak Ma’ruf hampir saja pergi meninggalkan kampung karena merasa gagal menjaga amanat. Ketika semua orang berpikir keadaan sudah semakin rumit, Apoy justru tampak semakin tenang.