JAKARTA - Sinopsis sinetron Turun Ranjang episode 22 bercerita tentang Albi yang menemani Zia di Ruang ICU. Didampingi Leon dan Naza, Albi meminta maaf kepada Zia yang sedang koma karena membiarkan Natha masuk dan mengacaukan hidup mereka.

Albi berjanji akan menyingkirkan Natha selamanya demi ketenangan keluarga mereka. Namun janji itu langsung diuji ketika Albi tiba di kantor dan mendapati Wira telah mengumumkan di depan seluruh staf bahwa Albi dan Natha akan menjalankan perusahaan bersama.

Hilang kesabaran, Albi kemudian mendatangi ruangan Natha dan mencengkeram kerah bajunya. Dia kemudian berteriak dan mengatakan, status 'anak tiri' bukan tiket bagi Natha untuk merusak hidup Naza dan Leon.

Sementara itu, Naza berusaha membakar semua kenangan tentang Natha, dari foto, surat, hingga semua jejaknya. Namun di tengah proses itu, Naza mendapat telepon dari Natha. Pria itu, mengajaknya untuk bertemu.

Dalam pertemuan di kantor, Natha meminta Naza mendengarkan penjelasannya. Natha mengakui, awalnya bergerak karena dendam. Namun setelah mengenal Naza lebih dalam, Natha menegaskan jatuh cinta pada perempuan itu dan akan memperjuangkannya.

Apakah Naza masih mencintai Natha dan dapat menerimanya kembali?

