Seo Kang Joon dan Ahn Eun Jin Pacaran dalam Another Love But You

SEOUL - Seo Kang Joon dan Ahn Eun Jin beradu akting dalam drama romantis Another Love But You. Hal itu dikonfirmasi rumah produksi drama tersebut, pada 17 Maret 2026.

Drama itu berkisah tentang sepasang kekasih yang telah berpacaran selama 10 tahun. Seiring waktu, mereka sampai pada pilihan untuk melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan atau putus.

Pergumulan tersebut kemudian membawa pasangan ini merenungkan makna cinta yang sesungguhnya. Seo Kang Joon berperan sebagai Namgoong Ho, asisten manager Tim TF Hoonmin Confectionery.

Dia adalah pria hangat, yang supel dan humoris. Sifat itu, membuatnya mudah dekat dengan orang baru. Namun di balik sifat itu, Namgoong Ho sebenarnya memiliki masa kecil yang pahit.

Setiap kali Namgoong Ho punya masalah, Lee Mi Do (Ahn Eun Jin) selalu ada menemaninya. Dia adalah sutradara film pendatang baru yang menarik perhatian dunia berka proyek kampusnya.

Namun Lee Mi Do perlahan kehilangan kepercayaan dirinya karena satu demi satu film besutannya gagal di pasaran. Itu membuat dia tenggelam dan dilupakan.