Jadi Cameo, Namgoong Min dan Ahn Eun Jin Bakal Reuni dalam Dynamite Kiss

Jadi Cameo, Namgoong Min dan Ahn Eun Jin Bakal Reuni dalam Dynamite Kiss. (Foto: DAZED)

SEOUL - Aktor Namgoong Min dipastikan tampil sebagai cameo dalam drama Dynamite Kiss. Kabar itu, dikonfirmasi langsung oleh SBS selaku stasiun TV yang menayangkan drama tersebut.

“Namgoong Min dengan senang hati menerima tawaran cameo tersebut berkat hubungan baiknya dengan sutradara Kim Jae Hyun,” ujar SBS seperti dikutip dari Xportsnews, pada Sabtu (15/11/2025).

Sang aktor sebelumnya berkolaborasi dengan sutradara Kim lewat drama One Dollar Lawyer. Karena itu untuk proyek cameo ini, aktor 47 tahun tersebut akan kembali menghidupkan lakon ikoniknya sebagai Cheon Ji Hoon.

Namgoong Min dan Ahn Eun Jin akan reuni dalam drama Dynamite Kiss. (Foto: OSEN)

Tak hanya karena sutradara Kim, proyek cameo tersebut akan menjadi momen reuni Namgoong Min dengan Ahn Eun Jin. Kedua aktor ini sempat beradu akting dalam drama saeguk populer, My Dearest.

Drama komedi romantis Dynamite Kiss bercerita tentang Go Da Rim (Ahn Eun Jin), seorang perempuan single yang mengklaim dirinya sebagai single parents demi mendapatkan pekerjaan.

Namun kehidupannya berubah ketika bosnya, Gong Ji Hyeok (Jang Ki Yong) justru jatuh cinta padanya. Hal itu bermula dari aksi Go Da Rim yang meminta Gong Ji Hyeok untuk berpura-pura menjadi pacarnya demi menghindari sang mantan.