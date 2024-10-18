Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jang Ki Yong dan Ahn Eun Jin Adu Akting dalam Drama Romantis Baru SBS

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |11:55 WIB
Jang Ki Yong dan Ahn Eun Jin Adu Akting dalam Drama Romantis Baru SBS
Jang Ki Yong dan Ahn Eun Jin Adu Akting dalam Drama Romantis Baru SBS. (Foto: Hancinema/Marie Claire)
A
A
A

SEOUL - Jang Ki Yong dan Ahn Eun Jin berpotensi adu akting dalam drama romantis terbaru SBS, Shouldn’t Have Kissed. Kabar tersebut pertama kali dirilis oleh SpoTV News, pada Kamis (17/10/2024). 

Jang Ki Yong digaet untuk berperan sebagai Gong Ji Hyeok, team leader di sebuah perusahaan yang dikenal cerdas, bijaksana dalam melihat permasalahan, dan matang dalam mengambil keputusan.

Jang Ki Yong (Esquire)
Jang Ki Yong dan Ahn Eun Jin adu akting dalam drama baru SBS, Shouldn't Have Kissed. (Foto: Esquire)

Namun semua imej positif Gong Ji Hyeok itu buyar ketika dia jatuh cinta pada Go Darim, seorang perempuan single yang berpura-pura sudah menikah dan berstatus ‘ibu’ untuk mengamankan posisinya di perusahaan. 

Peran Go Darim tersebut kabarnya diserahkan kepada aktris Ahn Eun Jin yang mencuri perhatian penggemar drama Korea lewat perannya dalam drama populer Hospital Playlist.

Terkait kemungkinan Jang Ki Yong dan Ahn Eun Jin beradu akting lewat drama Shouldn’t Have Kissed, YG Entertainment dan UAA pun buka suara. Agensi tersebut mengaku, kedua aktor tersebut masih mempertimbangkan dengan positif tawaran itu.

Jang Ki Yong (Vogue)
Jang Ki Yong dan Ahn Eun Jin adu akting dalam drama baru SBS, Shouldn't Have Kissed. (Foto: Vogue)

Saat ini, Jang Ki Yong tengah syuting drama thriller-misteri berjudul Pigpen. Drama yang diadaptasi dari webtoon Sweet Home karya Kim Carnby itu bercerita tentang Jin Woo (Jang Ki Yong) yang terdampar di pulau terisolasi dan mengalami amnesia.

Dia harus mencoba mengembalikan ingatannya demi bisa bertahan hidup dari jerat keluarga misterius yang menghuni pulau tersebut. Jang Ki Yong mengaku, menerima drama tersebut karena karakter Jin Woo yang sangat unik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
