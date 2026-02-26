Dari Sahur hingga Berbuka, RCTI+ Superapp Hadir untuk Setiap Momen Keluarga

JAKARTA - Marhaban ya Ramadan! Bulan suci Ramadan telah hadir menyapa kita dengan penuh keberkahan. Bulan suci ini bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang kebersamaan, kehangatan bersama keluarga, serta momen refleksi yang lebih mendalam. Dari sahur hingga berbuka, setiap waktu di bulan Ramadan terasa lebih istimewa ketika dijalani bersama orang-orang tercinta.

RCTI+ Superapp hadir sebagai satu platform yang menemani seluruh aktivitas keluarga Indonesia sepanjang hari di bulan Ramadan “Seharian Ramadan Ada RCTI+”. Mulai dari tayangan inspiratif untuk menguatkan iman, hiburan seru untuk anak-anak, hingga program favorit keluarga, semuanya tersedia dalam satu aplikasi. Berikut deretan program spesial yang dapat dinikmati bersama seluruh anggota keluarga spesial di bulan Ramadan.

RE-CONNECT tayang setiap hari pukul 16.00 WIB sebagai ruang refleksi yang mengajak keluarga untuk kembali terhubung dengan Allah, dengan sesama, dan juga dengan diri sendiri. Menghadirkan Kolaborasi Ulama Internasional dan Dakwah Anak Muda, menggabungkan tausiah ulama internasional (Mufti Menk & Muhammad Salah) dengan konten kreator dakwah muda dan host yang dekat dengan Gen Z, menjadikan pesan Islam. Melalui kajian yang ringan namun tetap mendalam menuju waktu berbuka puasa.

Program ini menyajikan topik Ramadan yang “Kena di Hidup Sehari-hari” Obrolan terasa dekat, relevan, dan relatable dengan realita anak muda masa kini, isu nyata: burnout, FOMO, self-love, jodoh, mental health, hingga kebiasaan kecil bernilai pahala.

MAIN BARENG ENTONG tayang mulai 27 Februari 2026 dan hadir setiap Jumat pukul 15.00 WIB merupakan program keluarga yang penuh keceriaan dan kehangatan. Program ini menghadirkan beragam aktivitas seru, edukatif, dan menyenangkan yang bisa dinikmati anak-anak bersama keluarga di rumah. Lewat semangat “Main, belajar sambil ketawa bareng Entong”, program ini mengajak si kecil untuk tetap aktif, kreatif, dan ceria selama Ramadan, sekaligus mempererat kebersamaan keluarga saat waktu ngabuburit.

KEEPING UP WITH THE CHEF tayang setiap Senin pukul 15.00 WIB. Menghadirkan ngobrol seru bersama para kontestan MasterChef Indonesia. Melalui obrolan yang santai dan penuh kehangatan, penonton diajak mengenal lebih dekat perjalanan para peserta. Tidak hanya berbincang, program ini juga mengajak para kontestan bermain game seru seputar dunia kuliner yang menambah keseruan suasana.

IDOLYFE hadir setiap Selasa pukul 15.00 WIB dan Kamis pukul 16.30 WIB untuk menemani sore Ramadan dengan cerita seru dan inspiratif dari para kontestan Indonesian Idol Season XIV & Season XIII. Program ini menghadirkan obrolan hangat dan penuh keceriaan bersama para idola favorit. Tidak hanya itu, IDOLYFE juga menghadirkan games interaktif yang menghibur dan sesi request lagu yang akan dinyanyikan langsung oleh idolamu. Momen eksklusif ini membuat waktu ngabuburit terasa semakin spesial, seru, dan penuh kejutan untuk seluruh keluarga.