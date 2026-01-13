Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dari Gitar Hingga Aksi Sosial, Kisah Seru Alumni Indonesian Idol di Kita Kepo!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |22:05 WIB
Dari Gitar Hingga Aksi Sosial, Kisah Seru Alumni Indonesian Idol di Kita Kepo!
KITA KEPO
JAKARTA - Program Kita Kepo kembali hadir menyuguhkan deretan informasi menarik seputar dunia hiburan Tanah Air. Dipandu oleh Dewanda Pratama, episode kali ini mengangkat kisah inspiratif para alumni Indonesian Idol yang tak hanya bersinar lewat karya, tetapi juga kehidupan personal hingga aksi sosial yang mengundang perhatian publik.

Ajang pencarian bakat menjadi wadah penting dalam melahirkan talenta berbakat di industri musik Indonesia. Indonesian Idol 2018 menjadi salah satu musim yang melahirkan finalis dengan kemampuan vokal mumpuni sekaligus keahlian memainkan instrumen musik. 

Kecintaan mereka terhadap dunia musik kerap dituangkan melalui video cover lagu yang diunggah di berbagai platform digital.
Tak hanya mengandalkan karakter vokal yang khas, para finalis ini juga tampil semakin memukau dengan memainkan gitar saat bernyanyi. Aksi tersebut menuai banyak pujian dari warganet yang kagum dengan musikalitas mereka. 

Beberapa nama yang mencuri perhatian di antaranya Ahmad Abdul, Ayu Putrisundari, Abraham Kevin, Brisia Jodie, dan Yuka Tamada.
Kabar bahagia datang dari Novia Bachmid. Saat menghadiri resepsi pernikahan Brisia Jodie, Novia terlihat menggandeng seorang pria bule yang kemudian diketahui bernama Antoine, pria asal Prancis. 

Momen tersebut menjadi kali pertama Novia secara terbuka memperkenalkan sang kekasih kepada publik dan media. Meski telah menjalin hubungan selama tujuh tahun, Novia dan Antoine mengaku belum menentukan waktu pasti untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Keduanya memilih menikmati perjalanan hubungan mereka tanpa terburu-buru.

