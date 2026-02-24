Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 98, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 98 bercerita tentang Rafki gelisah sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka kembali dokumen lama terkait adopsi Rafka dan foto masa kecil yang selama ini disimpannya rapat-rapat, menandakan adanya rahasia besar yang ia pendam demi melindungi keluarganya.

Namun ketenangan itu runtuh saat pesan misterius masuk ke ponselnya, menyatakan bahwa Rafka masih hidup dan rahasianya telah diketahui seseorang. Ancaman tak terlihat itu membuat Rafki sadar bahwa masa lalunya mulai mengejarnya.

Di ruang kunjungan kantor polisi, Shilla memberitahu Tristan bahwa Rafka ternyata masih hidup dan sedang dirawat koma di RS Harmoni Insani. Shilla sengaja menyembunyikan informasi ini dengan rencana membawa Rafka kembali ke keluarganya setelah pulih.

Shilla berharap kehadiran Rafka bisa menghancurkan hubungan Rafki dan Ayuna. Tristan awalnya skeptis, tapi kata-kata Shilla terus menghantuinya.

Sementara itu, Rafki dan Ayuna bersiap mengunjungi venue pertunangan mereka. Rafki juga mengejutkan Ayuna dengan peta Jakarta berisi 25 titik panti jompo yang akan mereka kunjungi satu per satu untuk mencari ibu kandung Ayuna.

Apakah Shilla berhasil membawa Rafka ke keluarganya? Saksikan sinetron Mencintai Ipar Sendiri hanya di RCTI, pada Selasa (24/2/2026), pukul 20.00 WIB.

Untuk momen menonton lebih nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda melakukan scan ulang siaran digital RCTI di channel 28. Jika ada kendala saat melakukan scan ulang, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri