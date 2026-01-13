Anabelle Lewat! Bukan Cuma Hidup, Boneka Ini Bisa Ngomong

JAKARTA - K.O.P.I (Kupas Obrolan Problem Masa Kini) hadir sebagai talkshow ringan yang mengangkat topik-topik dekat dengan keseharian hingga fenomena viral.

Dipandu dua komika dengan humor khas serta host wanita yang centil dan seru, K.O.P.I menghadirkan obrolan hangat, santai, dan penuh tawa, bersama tamu-tamu dengan profesi unik dan cerita tak biasa sehingga membuka sudut pandang baru yang jarang terdengar namun selalu menarik untuk disimak. K.O.P.I ekslusif tayang di RCTI+ setiap hari Rabu dan Juamt jam 16.00 WIB.

Episode terbaru K.O.P.I menghadirkan topik yang tak biasa sekaligus mengundang rasa penasaran. Kali ini, K.O.P.I kedatangan Furi Harun, seorang kolektor spirit dolls yang dikenal sering membagikan kisah-kisah di balik boneka yang diyakini memiliki energi atau roh tertentu.

Dalam obrolan santai namun penuh rasa ingin tahu, Furi berbagi pengalaman tentang boneka-boneka yang dipercaya bisa membawa ketenangan, hiburan, hingga perlindungan bagi pemiliknya.

Dalam perbincangan kali ini, Furi menjelaskan asal-usul kepercayaan mengenai spirit dolls yang menurutnya berangkat dari ikatan energi, pengalaman spiritual, dan keyakinan tertentu.

Salah satu kisah yang ia ceritakan adalah tentang boneka yang diisi arwah seorang anak Belanda yang konon pernah tinggal di sebuah rumah kosong. Arwah tersebut dipercaya masih memiliki keterikatan dengan tempat lamanya, hingga akhirnya bersemayam dalam boneka sebagai media, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk energi yang masih ingin “hadir”.