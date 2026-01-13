Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Anabelle Lewat! Bukan Cuma Hidup, Boneka Ini Bisa Ngomong

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |21:32 WIB
Anabelle Lewat! Bukan Cuma Hidup, Boneka Ini Bisa Ngomong
KOPI
A
A
A

JAKARTA - K.O.P.I (Kupas Obrolan Problem Masa Kini) hadir sebagai talkshow ringan yang mengangkat topik-topik dekat dengan keseharian hingga fenomena viral.  

Dipandu dua komika dengan humor khas serta host wanita yang centil dan seru, K.O.P.I menghadirkan obrolan hangat, santai, dan penuh tawa, bersama tamu-tamu dengan profesi unik dan cerita tak biasa sehingga membuka sudut pandang baru yang jarang terdengar namun selalu menarik untuk disimak. K.O.P.I ekslusif tayang di RCTI+ setiap hari Rabu dan Juamt jam 16.00 WIB.

Episode terbaru K.O.P.I menghadirkan topik yang tak biasa sekaligus mengundang rasa penasaran. Kali ini, K.O.P.I kedatangan Furi Harun, seorang kolektor spirit dolls yang dikenal sering membagikan kisah-kisah di balik boneka yang diyakini memiliki energi atau roh tertentu. 

Dalam obrolan santai namun penuh rasa ingin tahu, Furi berbagi pengalaman tentang boneka-boneka yang dipercaya bisa membawa ketenangan, hiburan, hingga perlindungan bagi pemiliknya.
Dalam perbincangan kali ini, Furi menjelaskan asal-usul kepercayaan mengenai spirit dolls yang menurutnya berangkat dari ikatan energi, pengalaman spiritual, dan keyakinan tertentu. 

Salah satu kisah yang ia ceritakan adalah tentang boneka yang diisi arwah seorang anak Belanda yang konon pernah tinggal di sebuah rumah kosong. Arwah tersebut dipercaya masih memiliki keterikatan dengan tempat lamanya, hingga akhirnya bersemayam dalam boneka sebagai media, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk energi yang masih ingin “hadir”.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
RCTI+ K.O.P.I kopi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/298/3194807//kopi_dan_teh-42lD_large.jpg
Teh vs Kopi, Mana yang Lebih Baik untuk Kesehatan Tulang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/598/3194107//ria_puspita-NK8w_large.JPG
Ria Puspita: Dulu Dukun Hebat, Sekarang Tobat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/482/3193770//kopi-FvuY_large.jpg
Minum Kopi 3-4 Gelas Sehari Bisa Bikin Panjang Umur, Ini Penjelasan Ilmiahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/43/3192171//fury_redemption-MSn9_large.jpg
Panggung Global Petarung Asia: FURY REDEMPTION Siap Suguhkan Adrenalin Tinggi, Live di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/43/3192143//fury_redemption-WYVy_large.jpg
FURY REDEMPTION: 11 Laga Kebangkitan, Penutup Tahun Paling Panas! Live di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190847//timnas_futsal_indonesia-RUh3_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement