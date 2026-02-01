Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

ENTONG Petualang Baru Episode - NINJA KADO Hanya di MNCTV

Minggu, 01 Februari 2026 |22:15 WIB
ENTONG Petualang Baru Episode - NINJA KADO Hanya di MNCTV
Entong
A
A
A

JAKARTA - Serial animasi Entong hadir kembali dengan petualangan barunya yang lebih segar dan penuh warna. Menemani petang Anda dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama dirumah.

Entong adalah sosok anak baik, tampan, cerdik, penuh ide, dan disayang teman-temannya. Dalam petualangan barunya, Entong akan kembali ditemani para sahabat, dari Ipeh, Siti, Kiki, dan si jail Memed. Kisah Si Entong berpusat pada kehidupan keluarga dan masyarakat di sebuah kampung Betawi yang penuh kehangatan dan dinamika.  

Animasi ini tak hanya menghibur tetapi juga sarat nilai moral, yang menjadikannya sebagai tontonan mendidik bagi anak-anak. Si Entong menyuguhkan kisah kehidupan sehari-hari anak Betawi bernama Entong yang dikenal cerdas, ceria, dan punya rasa ingin tahu yang besar. Berikut sinopsis episode Entong minggu ini.

Di tengah maraknya berita kemalingan di Jakarta, Tibo merayakan ulang tahunnya dengan cara unik: menjadi "Ninja" untuk membagikan hadiah kejutan. Aksinya ini diketahui oleh Entong, yang kemudian ikut bergabung karena terinspirasi komik "Ninja Bo!". Setiap misi selalu diakhiri dengan jargon, "Selamat Berbahagia!". Namun, kekacauan terjadi saat mereka mencoba masuk ke rumah Memed. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan sampai ketinggalan petualangan seru Entong, Ipeh, Siti, dan teman-teman lainnya dalam menghadapi ulah jahil Memet! Setiap Hari Senin jam 18.30 WIB di MNCTV. Saksikan terus Entong setiap hari jam 18.30 WIB hanya di MNCTV.

