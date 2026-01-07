Ria Puspita: Dulu Dukun Hebat, Sekarang Tobat

JAKARTA - K.O.P.I merupakan talkshow ringan yang membahas topik keseharian hingga fenomena viral.

Dipandu dua komika dan host wanita yang seru, obrolan dikemas santai, hangat, dan penuh tawa bersama bintang tamu dengan cerita yang unik. K.O.P.I dapat disaksikan secara eksklusif di RCTI+ setiap Rabu dan Jumat, pukul 16.00 WIB.

Episode terbaru K.O.P.I kali ini menghadirkan kisah hidup yang penuh liku dan perubahan drastis melalui sosok Ria Puspita. Dalam obrolan yang intens namun tetap dikemas santai, Ria membagikan perjalanan hidupnya dari masa lalu yang kelam sebagai mantan dukun santet hingga kini dikenal sebagai kreator konten horor di YouTube.

Ia menceritakan titik terendah dalam hidupnya, proses perubahan diri, serta bagaimana pengalamannya kini justru dimanfaatkan untuk membantu orang lain secara spiritual sekaligus menjadi konten edukatif dan hiburan.

Pada episode kali ini, Ria mengungkap awal mula dirinya mempelajari ilmu santet. Menurut pengakuannya, keputusan itu berangkat dari luka batin karena sering dihina dan direndahkan oleh lingkungan sekitar, hingga menumbuhkan rasa sakit hati yang mendalam. Sebelum mendalami santet, Ria terlebih dahulu mempelajari ilmu kebal sebagai bentuk perlindungan diri, yang kemudian membuka jalannya masuk ke dunia ilmu hitam.

Ria juga secara terbuka menceritakan proses ekstrem yang harus ia jalani untuk mendapatkan ilmu santet, sebuah fase kelam dalam hidupnya yang kini ia kenang dengan penuh penyesalan.