Tayangan Terbaru Microdrama dan Microdrama+ RCTI Siap Temani Siang dan Malam Kamu!

JAKARTA - RCTI kembali menghadirkan cerita dengan judul-judul baru yang fresh di layar kaca, Microdrama dan Microdrama+ siap menemani siang hari dengan sensasi jantung dibuat dar der dor. Salah satu judul yang siap mencuri perhatian adalah “Jangan Ada Pinjol di Antara Kita”. Microdrama ini mengangkat isu yang sangat relevan di kalangan remaja, khususnya soal pinjaman online.

Tak hanya menyuguhkan cerita singkat yang padat konflik, Microdrama dan Microdrama+ juga dikemas dengan visual dinamis serta alur cepat yang relevan dengan gaya menonton generasi saat ini. Setiap episode dirancang untuk langsung menghantam emosi penonton, menghadirkan kejutan, dilema moral, hingga plot twist yang tak terduga dalam durasi yang ringkas namun berkesan.

Melalui ragam genre mulai dari drama remaja, konflik keluarga, hingga kisah cinta terlarang, Microdrama dan Microdrama+ menjadi ruang eksplorasi cerita-cerita berani yang dekat dengan realita sosial. Tayangan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga mengajak penonton merefleksikan pilihan hidup, konsekuensi, dan nilai-nilai kemanusiaan di balik setiap konflik yang disajikan.

1. Jangan Ada Pinjol di Antara Kita

Rey, seorang siswa SMA, nekat menggunakan pinjaman online demi menarik perhatian gebetannya. Tanpa disadari, keputusan tersebut justru menjerumuskannya ke dalam masalah besar ketika identitas yang digunakan adalah milik guru killer di sekolahnya.

2. Simpanan Gila Harta

Hubungan gelap yang awalnya dibalut cinta dan janji manis berubah menjadi pertarungan ambisi dan harta. Ketika uang dan kekuasaan mulai mengambil alih perasaan, cinta pun kehilangan maknanya. Drama ini menyajikan konflik emosional yang intens tentang bagaimana keserakahan mampu merusak segalanya.

3. Reuni adalah Maut

Sebuah reuni SMA mempertemukan kembali seorang pria dengan cinta lamanya. Pertemuan singkat tersebut perlahan merusak fondasi rumah tangganya yang rapuh. Nostalgia berubah menjadi petaka, membawa konsekuensi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.

4. Turun Ranjang

Terjebak dalam situasi yang bertentangan dengan hati dan norma, para karakter dihadapkan pada pilihan sulit antara cinta, keluarga, dan pengorbanan.