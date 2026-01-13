Setahun Seru Bareng Idolyfe: Momen Paling Lucu di 2025!

JAKARTA - Episode terbaru Idolyfe hadir dengan nuansa yang sangat spesial untuk seluruh viewers setia yang sudah menemani perjalanan Idolyfe sepanjang tahun 2025.

Mengusung tema “Idolyfe Kaleidoskop 2025”, episode ini mengajak penonton bernostalgia dan kembali menikmati berbagai momen seru, kocak, hingga chaos dari para Idola kesayangan.

Dari tawa lepas sampai emosi kompetitif, semuanya terangkum dalam satu episode penuh keseruan.

Memasuki bulan Januari, Idolyfe dibuka dengan episode ringan namun super menghibur. Para Finalis Idol diajak bermain tebak gambar, mulai dari menebak nama pelawak, judul lagu, hingga jenis makanan.

Keseruan sederhana ini sukses memancing gelak tawa dan menjadi pembuka yang pas untuk perjalanan Idolyfe di awal tahun.

Berlanjut ke bulan Februari, suasana semakin berwarna. Episode ini diawali dengan senam poco-poco yang dipandu oleh Piche bersama Angie, Mesa, Anjelia, Fajar, dan Shakirra. Meski gerakan senam terkesan ngasal, justru di situlah letak kehebohannya, apalagi dengan gaya Piche yang selalu berhasil mencuri perhatian.

Keseruan berlanjut dengan permainan tahan ketawa antara Axelo dan Kenriz. Duel yang awalnya berakhir seri ini berubah ketika Kenriz mengeluarkan ekspresi tak terduga yang sukses membuat Axelo kalah.