Microdrama VISION+ Cinta Satu Malam: Ketika Asmara Tumbuh dari One Night Stand

JAKARTA - Kadang, satu malam bisa mengubah segalanya. Itulah yang tergambar dalam microdrama VISION+, Cinta Satu Malam. Ceritanya simpel di awal, namun semakin rumit dan penuh konflik di pertengahan cerita.

Microdrama ini berkisah tentang Tara yang berhasil keluar dari hubungan toxic dengan Geri, mantan kekasihnya yang kaya raya namun manipulatif dan posesif. Bukannya move on dengan tenang, Tara justru melampiaskan patah hatinya dengan mabuk-mabukan.

Hingga suatu malam, dia one-night stand bersama pria asing yang ia ingat sebagai sosok hangat dan misterius. Tara mengira semuanya selesai di situ. Tanpa nomor telepon, tanpa janji, tanpa ekspektasi.

Namun hidup jelas punya rencana lain. Hari pertamanya di kantor baru berubah jadi momen paling canggung ketika ia menyadari bahwa CEO muda yang baru kembali memimpin perusahaan adalah pria yang menjadi teman one night standnya malam itu.

Kevin yang tampan, dingin, profesional dan jelas mengenal Tara. Situasi semakin panas, saat Geri tiba-tiba muncul lagi. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk ‘mengambil kembali’ Tara.

Dengan kekayaan dan pengaruhnya, Geri berusaha mengontrol keadaan seperti dulu. Ia tidak rela kehilangan Tara. Apalagi melepas mantan kekasihnya pada pria lain yang statusnya sama-sama kuat dan berkuasa.

Di titik ini, Tara terjebak di tengah dua dunia Geri yang penuh obsesi dan manipulasi, serta Kevin yang menawarkan sesuatu yang baru perlindungan, ketegasan, dan perasaan yang tidak pernah Tara duga sebelumnya.