Kisah Cinta Miliarder di Microdrama VISION+ The Billionaire’s True Fortune

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |23:01 WIB
Kisah Cinta Miliarder di Microdrama VISION+ <i>The Billionaire’s True Fortune</i>
Microdrama
A
A
A

JAKARTA - VISION+ kembali menambah deretan tayangan microdrama andalannya lewat judul terbaru “The Billionaire’s True Fortune”. Mengusung genre romance yang dibalut konflik seru, series pendek ini menawarkan kisah sederhana namun bikin penasaran di setiap episodenya dalam format vertikal microdrama yang ringkas. 

Cerita berfokus pada Adrian, seorang miliarder muda yang hidup di puncak kesuksesan. Kekayaan, jabatan, dan pengaruh bukan hal yang sulit ia dapatkan. Namun di balik semua itu, Adrian justru merasa hampa. Hidupnya berjalan tanpa tujuan hingga ia bertemu Lira, pemilik coffee shop kecil dengan gaya hidup yang jauh dari dunia elite. Lira membawa perspektif baru dalam hidup Adrian. 

Kesederhanaan, kejujuran, dan caranya memandang kehidupan perlahan mengubah sikap Adrian. Kedekatan mereka tumbuh tanpa dibuat-buat, hingga memicu konflik yang tak terhindarkan. Tamara, perempuan ambisius yang juga menaruh hati pada Adrian, merasa posisinya terancam. Terbiasa berada di lingkaran kekuasaan, Tamara menolak kalah. Rasa cemburu mendorongnya mengambil langkah ekstrem, menjadikan Lira sebagai sasaran utama. 

Di tengah tekanan, Andrian harus memilih antara mempertahankan dunia yang memberinya segalanya atau memperjuangkan cinta yang memberinya makna hidup. Bagaimana akhir kisah Adrian, Lira, dan Tamara? Apakah cinta mampu bertahan di tengah ambisi dan obsesi? Ikuti kelanjutan ceritanya di microdrama “The Billionaire’s True Fortune”, eksklusif di VISION+. 

Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ menghadirkan berbagai cerita singkat dengan konflik yang dekat dengan kehidupan dan dikemas secara padat. Download aplikasi VISION+ di App Store dan Play Store untuk menikmati microdrama terbaru setiap hari. .
 

(kha)

