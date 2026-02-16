Sinopsis Microdrama VISION+ “Sister From Hell”, Perjuangan Mili Melawan Fitnah Sang Kakak

JAKARTA - Platform streaming VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul Sister From Hell yang siap menyuguhkan kisah penuh emosi tentang cinta, pengorbanan, dan konflik keluarga. Drama singkat ini menjadi salah satu tayangan terbaru yang cocok bagi penonton yang menyukai cerita intens dengan alur cepat dan penuh ketegangan.

Microdrama “Sister From Hell” mengangkat kisah Mili, seorang mahasiswi tangguh yang harus berjuang di tengah keterbatasan hidup sambil merawat ibunya yang sakit, Winda. Di balik kehidupannya yang sederhana, Mili dikenal sebagai pribadi yang kuat dan penuh ketulusan.

Harapan baru muncul ketika ia bertemu Rendra, pria yang melihat kebaikan hati Mili dan perlahan jatuh cinta padanya. Hubungan mereka memberi warna baru dalam hidup Mili yang sebelumnya dipenuhi perjuangan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Konflik justru datang dari dalam keluarganya sendiri.

Kakaknya, Mita, mulai dipenuhi ambisi dan kecemburuan. Perasaan iri yang terus tumbuh membuat Mita rela melakukan apa saja untuk menghancurkan hidup adiknya. Dari sinilah cerita berkembang menjadi semakin kelam, ketika fitnah, kekerasan, dan pengkhianatan keluarga mulai menghantui kehidupan Mili.

Deretan aktor muda turut menjadi daya tarik microdrama ini. Cerita “Sister From Hell” dibintangi oleh Kathleen Carolyne Gabriyela, James Thomas, Vania Valencia, Adam Weidenhaus, serta Ayu Inten. Kehadiran para pemain ini menghadirkan dinamika emosi yang kuat, terutama dalam menggambarkan hubungan keluarga yang berubah menjadi sumber konflik.

“Sister From Hell” dikemas dengan episode singkat yang langsung menyentuh inti cerita. Format ini membuat alur terasa padat dan mudah diikuti, sekaligus menjaga ketegangan di setiap episodenya. Tema keluarga, cinta, dan pengorbanan menjadi kekuatan utama yang membuat cerita terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari penonton.

Bagi yang penasaran dengan kelanjutan kisah Mili dan bagaimana ia menghadapi pengkhianatan keluarganya sendiri, microdrama ini sudah bisa disaksikan melalui aplikasi VISION+. Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan beragam microdrama terbaru dengan cerita yang relevan dan mudah diikuti. Langganan hanya mulai dari Rp20.000,- per bulan! Download aplikasi VISION+ di App Store dan Play Store untuk menikmati microdrama terbaru setiap hari.

