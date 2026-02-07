Kisah Cinta Terlarang hingga Skandal Kekuasaan, RCTI Suguhkan Microdrama & Microdrama+ di Akhir Pekan

Kisah Cinta Terlarang hingga Skandal Kekuasaan, RCTI Suguhkan Microdrama & Microdrama+ di Akhir Pekan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Microdrama dan Microdrama+ kembali menghadirkan rangkaian cerita segar yang dikemas singkat namun penuh konflik, emosi, dan kejutan.

Mulai dari kisah cinta beda status, penyamaran penuh rahasia, hingga drama rumah tangga dan skandal kekuasaan, semuanya siap menghibur penonton sepanjang akhir pekan.

Setiap judul dikemas dengan alur cepat, dialog emosional, serta plot twist tak terduga yang membuat penonton terus penasaran.

Microdrama Anak Bos Jatuh Cinta misalnya, berkisah tentang Rama, putra seorang pengusaha kaya yang terjerat skandal besar. Demi menyelamatkan reputasi keluarga, dia dijodohkan dengan Naya.

Hubungan yang awalnya terpaksa itu perlahan berkembang menjadi kisah penuh dilema antara status, kejujuran, dan perasaan. Saksikan kisahnya hanya di RCTI, pada Jumat, 6 Februari 2026, pukul 15.30 WIB.

Selanjutnya, ada microdrama Pembantu Undercover yang bercerita tentang Abigail, seorang gadis yang menyamar menjadi pembantu di rumah Dylan, pewaris keluarga kaya.

Penyamaran ini bukan tanpa tujuan. Abigail ingin menguji karakter Dylan sebelum melangkah ke pernikahan. Ironisnya, Dylan tak tahu Abigail pemegang 40 persen saham perusahaan yang akan ia warisi.

Saksikan kisah microdrama Pembantu Undercover, hanya di RCTI, pada Sabtu, 7 Februari 2026, pukul 15.30 WIB.

Untuk penonton yang menyukai drama dengan konflik lebih berat, Microdrama+ hadir di malam hari. Pisah Ranjang misalnya, mengangkat kisah rumah tangga Amanda dan Angga yang retak akibat perselingkuhan.

Ketegangan memuncak ketika Angga meminta cerai, sementara Amanda berusaha mempertahankan pernikahan mereka. Situasi semakin rumit saat mereka terpaksa tetap tinggal serumah meski telah pisah ranjang.

Microdrama+ Pisah Ranjang akan tayang di RCTI, pada Jumat, 6 Februari 2026, pukul 22.00 WIB.

Kemudian ada microdrama+ Skandal yang bertutur tentang Dimas, seorang pengusaha muda sukses yang tak menyadari bahwa orang-orang terdekatnya tengah merancang jebakan besar untuk menjatuhkannya.

Kisahnya menyoroti sisi gelap kepercayaan, ambisi, dan pengkhianatan dalam dunia bisnis. Microdrama+ Skandal tayang di RCTI, pada Sabtu, 7 Februari, pukul 22.00 WIB.

Microdrama+ hadir sebagai pilihan bagi penonton dewasa yang menginginkan cerita dengan konflik lebih kompleks dan realistis. Isu rumah tangga, ambisi, pengkhianatan, hingga skandal kekuasaan dikemas lebih berani dan mendalam.