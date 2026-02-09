Anak Ketua Yayasan vs Anak Penjaga Sekolah, Cerita Seru di Microdrama VISION+ The Protector

JAKARTA - VISION+ menjadi Indonesia’s Number 1 Microdrama dengan deretan judul baru setiap hari. Kali ini, VISION+ kembali merilis genre baru lewat microdrama berjudul “The Protector”. Drama singkat ini bisa ditonton di VISION+ dengan klik di sini.

Drama pendek “The Protector” mengajak penonton masuk ke dunia kampus khas remaja. Menceritakan Leon, sosok penguasa kampus sekaligus putra ketua yayasan. Populer, arogan, dan terbiasa mendapatkan apa pun yang ia inginkan, Leon nyaris tak pernah mendengar kata penolakan, hingga ia bertemu Ayu.

Ayu adalah anak penjaga sekolah. Hidupnya sederhana, tanpa neko-neko, dan memilih berjalan lurus. Namun justru keberaniannya menolak Leon membuat segalanya berubah. Penolakan itu melukai ego Leon dan menggeser Ayu dari sosok yang tak terlihat menjadi pusat perhatiannya. Di sisi lain, hadir Vina, siswi ambisius yang penuh perhitungan.

Ketika perhatian Leon beralih, Vina mulai menekan Ayu lewat bullying dan membentuk citra negatif tentangnya di lingkungan sekolah. Ayu memilih diam. Bukan karena kalah, tetapi karena ia takut ayahnya, Pak Didi, kehilangan pekerjaan jika ia melawan anak orang berkuasa. Posisi Ayu semakin terjepit ketika tekanan datang dari berbagai arah.

Di tengah situasi itu, Azka menjadi satu-satunya orang yang konsisten berada di sisi Ayu. Siswa pendiam yang memahami keadaan Ayu dan memberinya dukungan saat hampir semua orang memilih menjauh. Semua konflik bergerak menuju sebuah kejadian penting di pesta ulang tahun Leon. Sejak saat itu, rumor menyebar dengan cepat, membuat posisi Ayu semakin disudutkan.

Lalu, bagaimana kelanjutan hubungan Ayu dan Leon? Apakah Vina berhasil mendapatkan perhatian Leon sepenuhnya? Nonton kelanjutan kisahnya di VISION+ sekarang! Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan beragam microdrama terbaru dengan cerita yang relevan dan mudah diikuti. Download aplikasi VISION+ di App Store dan Play Store untuk menikmati microdrama terbaru setiap hari.



(kha)