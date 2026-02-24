Cinta di Tengah Persaingan Bisnis, Ini Sinopsis Microdrama VISION+ Ketika Cinta Dilarang

JAKARTA - Di tengah tren tayangan series dengan format singkat, VISION+ semakin lengkap menghadirkan cerita eksklusif yang unik. Salah satu yang menarik perhatian adalah microdrama terbaru dari VISION+ berjudul Ketika Cinta Dilarang. Series pendek ini memadukan romansa, konflik bisnis, dan ketegangan keluarga dalam alur yang cepat dan intens.

Ceritanya fokus pada Julia dan Rafa dua anak dari keluarga konglomerat yang sedang bersaing panas karena perebutan tender tol kota. Hubungan bisnis yang panas itu sudah jadi konflik turun-temurun. Jadi ketika keduanya justru jatuh cinta, situasinya jelas bukan hanya “tidak direstui” tapi benar-benar berbahaya. Yang bikin menarik, drama ini tidak berbasa-basi.

Konflik langsung terasa sejak awal. Hubungan Julia dan Rafa harus disembunyikan, sementara tekanan dari keluarga makin kuat. Masalah makin rumit saat Sandra, tunangan Rafa yang ambisius dan sangat peduli pada status serta harta, membongkar hubungan mereka. Dari situ, ceritanya berkembang cepat mulai dari fitnah, ancaman, sampai penculikan dan percobaan pembunuhan. Taruhannya bukan cuma reputasi keluarga, tapi nyawa. Secara storyline, microdrama Ketika Cinta Dilarang terasa padat dan fokus.

Diperankan oleh Aida Princessa, Yupan Peterson, Maria Mary, ekspresi dan interaksi antar karakter jadi kunci, terutama dalam menunjukkan dilema Rafa yang harus memilih antara keluarga atau cinta. Karakter Sandra juga cukup kuat sebagai antagonis ia bukan sekadar “jahat”, tapi juga penuh ambisi dan kepentingan pribadinya. Secara keseluruhan, microdrama ini menawarkan kombinasi romansa, konflik keluarga, dan thriller ringan dalam durasi singkat yang mudah diikuti.

Cocok buat kamu yang ingin drama intens tanpa harus menonton episode panjang. Microdrama ini sudah bisa disaksikan melalui aplikasi VISION+. Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan beragam microdrama terbaru dengan cerita yang relevan dan mudah diikuti. Langganan hanya mulai dari Rp20.000,- per bulan! Download aplikasi VISION+ di App Store dan Play Store untuk menikmati microdrama terbaru setiap hari.



