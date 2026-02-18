Advertisement
Ustad Muda Dijodohkan dengan Presenter Gosip, 99 Nama Cinta Tayang Mulai 19 Februari di RCTI

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |22:02 WIB
Ustad Muda Dijodohkan dengan Presenter Gosip, <i>99 Nama Cinta</i> Tayang Mulai 19 Februari di RCTI
99 Nama Cinta
JAKARTA - Ramadan tahun ini, RCTI tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga pergulatan hati yang intens. ‘99 Nama Cinta’ datang sebagai drama romansa Islami yang berani menabrakkan dua dunia yang nyaris mustahil bersatu: dunia dakwah dan dunia gosip.

Diadaptasi dari film layar lebar berjudul sama, sinetron ini tayang mulai Kamis, 19 Februari 2026, setiap Senin sampai Jumat jam 18.30 WIB. Dibintangi oleh Dimas Anggara, Yuriska Patricia, Isel Fricella, dan Andhara Early, dan pemain terkenal lainnya, ‘99 Nama Cinta’ menjanjikan drama yang mengaduk emosi sejak episode pertama.

Perjodohan Ustad Muda yang Lurus. Ia Presenter Gosip yang Sinis. 

TALIA (Yuriska Patricia) hidup di tengah sorotan kamera dan panasnya berita selebriti. Sejak tunangannya meninggal, ia menutup hatinya rapat-rapat. Cinta, baginya, hanya membawa kehilangan.

Sementara itu, KIBLAT (Dimas Anggara) adalah ustad muda yang disegani. Tenang, santun, dan teguh memegang prinsip. Hidupnya terarah — hingga sebuah insiden mempertemukannya dengan Talia dalam pertengkaran panas akibat kecelakaan kecil. Keduanya langsung saling membenci.
 
Tanpa mereka ketahui, orang tua mereka telah lama terikat janji: menjodohkan anak-anak mereka. Ketika HASANAH (Lilis Suganda), ibunda Kiblat, jatuh sakit dan memohon melihat putranya menikah sebelum terlambat, Kiblat dihadapkan pada dilema besar: mengikuti kata hati atau berbakti pada orang tua.

1 2 3
Telusuri berita celebrity lainnya
