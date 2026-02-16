Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 92: Ayuna Temukan Petunjuk Penting Tentang Ibunya

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafki dan Ayuna menghabiskan waktu di panti asuhan, bermain dan tertawa bersama anak-anak. Momen ini menjadi simbol penyembuhan, pengingat asal-usul Ayuna, sekaligus harapan bahwa di tengah kekacauan dan konflik, masih ada ruang untuk cinta, empati, dan masa depan yang lebih baik.

Meli gelisah memikirkan sidang cerainya dengan Hendar, sementara Menik mencoba menghibur dengan curhat konyol soal pacarnya. Tiga orang asing datang berpura-pura salah alamat, lalu menyemprot Menik dan memukul Meli hingga pingsan.

Ayuna dan Rafki menemui Dito, pria yang dulu menemukan Ayuna sebagai bayi tertinggal di bus oleh ibunya yang linglung, Dewi. Bayi itu berkalung inisial “A” dan berselimut khusus. Dito juga pernah melihat Dewi lima tahun lalu dijemput mobil panti wreda di Jakarta. Informasi itu menjadi petunjuk penting bagi Ayuna untuk mencari ibunya.

Bagaimana keadaan Menik dan Meli? Akankah Ayuna segera bertemu dengan ibu kandungnya?



