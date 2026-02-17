Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Amanah Wali 8 Hadirkan Suasana Baru Ramadan 2026, Komedi tapi Punya Pesan Moral

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |21:03 WIB
Amanah Wali 8 Hadirkan Suasana Baru Ramadan 2026, Komedi tapi Punya Pesan Moral
Amanah Wali 8
A
A
A

JAKARTA - Serial televisi Indonesia garapan MNC Pictures, Amanah Wali 8 kembali hadir untuk menghibur masyarakat sepanjang Bulan Ramadan. Tak hanya menampilkan komedi, namun serial ini tetap mempertanankan pesan moral sebagai tontonan Ramadan.

Saat acara syukuran dan penayangan perdana Amanah Wali 8 pada Senin (16/2/2026), para pemain menilai hasil episode perdana cukup memuaskan karena menjaga nilai komedi dan nilai-nilai kehidupan. Mereka mengatakan bahwa Amanah Wali 8 bukan sekedar hiburan ringan, melainkan ruang refleksi yang dibungkus dengan humor.

“Komedinya ada, tapi pengajaran nilai-nilainya juga ada. Jadi bukan cuma tontonan, tapi juga tuntunan,” ujar salah satu pemain.

Proses syuting Amanah Wali 8 sendiri disebut berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Para pemain banyak menghabiskan waktu bersama di basecamp saat berada di luar jam pengambilan gambar.

Mereka membangjn chemistry dengan melakukan aktivitas bersama seperti gym hingga makan bersama. Hal ini dilakukan untuk membangun kedekatan emosional antara para pemain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/598/3202048//amanah_wali_8-OKD3_large.jpeg
Ismet Bangga Bisa Adu Akting Bareng Buyung Malelo dalam Sinetron Amanah Wali 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/598/3201957//cinta_sepenuh_jiwa-7RBb_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 142: Lala dan Julian Terkapar, Suryono Tak Tahan Pada Elio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/598/3201956//mencintai_ipar_sendiri-H17X_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 92: Ayuna Temukan Petunjuk Penting Tentang Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/598/3201756//amanah_wali_8-6sh7_large.JPG
Sinetron 'Amanah Wali 8: Musala Sultan’ Hadir di RCTI Jelang Berbuka Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/598/3201289//meet_and_greet_cinta_sepenuh_jiwa-SBs0_large.JPG
Vanessa Zee Turut Meriahkan Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/598/3201220//cinta_sepenuh_jiwa-51GC_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 139: Lidya Kabur, Suryono Kerahkan Anak Buah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement