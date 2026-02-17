Amanah Wali 8 Hadirkan Suasana Baru Ramadan 2026, Komedi tapi Punya Pesan Moral

JAKARTA - Serial televisi Indonesia garapan MNC Pictures, Amanah Wali 8 kembali hadir untuk menghibur masyarakat sepanjang Bulan Ramadan. Tak hanya menampilkan komedi, namun serial ini tetap mempertanankan pesan moral sebagai tontonan Ramadan.

Saat acara syukuran dan penayangan perdana Amanah Wali 8 pada Senin (16/2/2026), para pemain menilai hasil episode perdana cukup memuaskan karena menjaga nilai komedi dan nilai-nilai kehidupan. Mereka mengatakan bahwa Amanah Wali 8 bukan sekedar hiburan ringan, melainkan ruang refleksi yang dibungkus dengan humor.

“Komedinya ada, tapi pengajaran nilai-nilainya juga ada. Jadi bukan cuma tontonan, tapi juga tuntunan,” ujar salah satu pemain.

Proses syuting Amanah Wali 8 sendiri disebut berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Para pemain banyak menghabiskan waktu bersama di basecamp saat berada di luar jam pengambilan gambar.

Mereka membangjn chemistry dengan melakukan aktivitas bersama seperti gym hingga makan bersama. Hal ini dilakukan untuk membangun kedekatan emosional antara para pemain.