Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ismet Bangga Bisa Adu Akting Bareng Buyung Malelo dalam Sinetron Amanah Wali 8

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |11:30 WIB
Ismet Bangga Bisa Adu Akting Bareng Buyung Malelo dalam Sinetron <i>Amanah Wali 8</i>
Ismet Bangga Bisa Adu Akting Bareng Buyung Malelo dalam Sinetron Amanah Wali 8. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Pictures menggelar syukuran dan nonton bareng Amanah Wali 8 bersama para cast dan kru tepat di momen tayang perdana sinetron tersebut, pada 16 Februari 2026. 

Salah satu cast, Ismet mengungkap, sempat canggung melihat dirinya di layar kaca. “Malu lihat muka sendiri. Tapi senang dan bangga bisa gabung dengan Amanah Wali 8,” ujarnya. 

Ismet mengungkapkan, sering tampil satu frame dengan Buyung Malelo, aktor yang dikenal memiliki improvisasi yang kuat dan spontan. Hal itu diakui Ismet menjadi tantangan tersendiri baginya.

Amanah Wali 8
Ismet Bangga Bisa Adu Akting Bareng Buyung Malelo dalam Sinetron Amanah Wali 8. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)

“Saya harus bisa beradaptasi dengan Bang Buyung yang punya improvisasi luar biasa. Saya harus selalu siap dan tangkas agar bisa mengimbangi hal tersebut,” ungkapnya.

Ismet mengatakan, dirinya dan sesama pemain Amanah Wali 8 harus mampu menahan ego untuk menciptakan komedi harmonis yang bisa dinikmati penonton.

Senada dengan Ismet, Buyung Malelo pun merasakan perbedaan karakternya di musim terbaru Amanah Wali. Dia mengaku, tiap-tiap pemain berusaha menahan diri agar tidak menonjol sendiri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/598/3198621/sinetron_aira-zuUi_large.jpg
Sinopsis Sinetron Aira Episode 6, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/598/3198077/sinopsis_sinetron_aira-b3Ww_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Aira Episode 4, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/598/3197199/sinetron_baru_rcti-QiUd_large.jpg
Sinetron Baru RCTI: Kisah Luka, Cinta, dan Rahasia yang Mengguncang Takdir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement