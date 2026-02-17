Ismet Bangga Bisa Adu Akting Bareng Buyung Malelo dalam Sinetron Amanah Wali 8

JAKARTA - MNC Pictures menggelar syukuran dan nonton bareng Amanah Wali 8 bersama para cast dan kru tepat di momen tayang perdana sinetron tersebut, pada 16 Februari 2026.

Salah satu cast, Ismet mengungkap, sempat canggung melihat dirinya di layar kaca. “Malu lihat muka sendiri. Tapi senang dan bangga bisa gabung dengan Amanah Wali 8,” ujarnya.

Ismet mengungkapkan, sering tampil satu frame dengan Buyung Malelo, aktor yang dikenal memiliki improvisasi yang kuat dan spontan. Hal itu diakui Ismet menjadi tantangan tersendiri baginya.

Ismet Bangga Bisa Adu Akting Bareng Buyung Malelo dalam Sinetron Amanah Wali 8. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)

“Saya harus bisa beradaptasi dengan Bang Buyung yang punya improvisasi luar biasa. Saya harus selalu siap dan tangkas agar bisa mengimbangi hal tersebut,” ungkapnya.

Ismet mengatakan, dirinya dan sesama pemain Amanah Wali 8 harus mampu menahan ego untuk menciptakan komedi harmonis yang bisa dinikmati penonton.

Senada dengan Ismet, Buyung Malelo pun merasakan perbedaan karakternya di musim terbaru Amanah Wali. Dia mengaku, tiap-tiap pemain berusaha menahan diri agar tidak menonjol sendiri.