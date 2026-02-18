Banyak Jalan Menuju Surga Resmi Tayang, Jadi Momen Debut Sutradara

JAKARTA - Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga produksi MNC Pictures siap menghiasi layar kaca untuk menghibur penonton setia RCTI selama bulan ramadan. Proyek ini juga menjadi debut pertama bagi sang sutradara, Lono Abdul Hamid.

Dalam acara syukuran tayang perdana sinetron Banyak Jalan Menuju Surga pada Selasa (17/2/2026), Lono Abdul Hamid tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia menyebut kesempatan bergabung dalam proyek ini sebagai titik penting dalam perjalanan kariernya di industri hiburan.

“Ini debut pertama saya menjadi sutradara di MNC. Terima kasih untuk mentor saya, Pak Jack, yang sudah memberi saya kesempatan,” ucap Lono Abdul Hamid, Selasa (17/2/2026).

Ia pun mengapresiasi kerja sama seluruh tim karena menurutnya tim kreatif dan kru produksi menjadi fondasi utama terwujudnya sinetron tersebut.

“Tanpa mereka saya tidak akan jadi apa-apa. Orang-orang hebat ada di samping saya,” katanya, sembari menyebut nama-nama kru dan tim produksi.