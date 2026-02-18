Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Banyak Jalan Menuju Surga Resmi Tayang, Jadi Momen Debut Sutradara

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |20:02 WIB
Banyak Jalan Menuju Surga Resmi Tayang, Jadi Momen Debut Sutradara
Banyak Jalan Menuju Surga
A
A
A

JAKARTA - Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga produksi MNC Pictures siap menghiasi layar kaca untuk menghibur penonton setia RCTI selama bulan ramadan. Proyek ini juga menjadi debut pertama bagi sang sutradara, Lono Abdul Hamid.

Dalam acara syukuran tayang perdana sinetron Banyak Jalan Menuju Surga pada Selasa (17/2/2026), Lono Abdul Hamid tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia menyebut kesempatan bergabung dalam proyek ini sebagai titik penting dalam perjalanan kariernya di industri hiburan.

“Ini debut pertama saya menjadi sutradara di MNC. Terima kasih untuk mentor saya, Pak Jack, yang sudah memberi saya kesempatan,” ucap Lono Abdul Hamid, Selasa (17/2/2026).

Ia pun mengapresiasi kerja sama seluruh tim karena menurutnya tim kreatif dan kru produksi menjadi fondasi utama terwujudnya sinetron tersebut.

“Tanpa mereka saya tidak akan jadi apa-apa. Orang-orang hebat ada di samping saya,” katanya, sembari menyebut nama-nama kru dan tim produksi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/598/3202250//banyak_jalan_menuju_surga-nLdw_large.JPG
Mantan Pembunuh Bayaran dan Koruptor Mencari Surga: 3 Bintang Komika di RCTI Bikin Melek Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/598/3202116//amanah_wali_8-T1UG_large.JPG
Amanah Wali 8 Hadirkan Suasana Baru Ramadan 2026, Komedi tapi Punya Pesan Moral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/598/3202048//amanah_wali_8-OKD3_large.jpeg
Ismet Bangga Bisa Adu Akting Bareng Buyung Malelo dalam Sinetron Amanah Wali 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/598/3201957//cinta_sepenuh_jiwa-7RBb_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 142: Lala dan Julian Terkapar, Suryono Tak Tahan Pada Elio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/598/3201956//mencintai_ipar_sendiri-H17X_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 92: Ayuna Temukan Petunjuk Penting Tentang Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/598/3201756//amanah_wali_8-6sh7_large.JPG
Sinetron 'Amanah Wali 8: Musala Sultan’ Hadir di RCTI Jelang Berbuka Puasa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement