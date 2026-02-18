Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mantan Pembunuh Bayaran dan Koruptor Mencari Surga: 3 Bintang Komika di RCTI Bikin Melek Sahur

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |17:04 WIB
Mantan Pembunuh Bayaran dan Koruptor Mencari Surga: 3 Bintang Komika di RCTI Bikin Melek Sahur
Banyak Jalan Menuju Surga
A
A
A

JAKARTA - Menyambut Ramadan 2026, RCTI menghadirkan sinetron komedi religi terbaru ‘Banyak Jalan Menuju Surga’, bercerita tentang kesempatan kedua, penerimaan, dan perjuangan melawan stigma sosial, dikemas dengan humor segar khas tiga stand up comedian papan atas — Fajar Nugra, Abdur Arsyad, dan Gian Luigi — yang siap menghadirkan tawa sekaligus sentuhan haru di setiap episodenya.

Tayang perdana Kamis, 19 Februari 2026, setiap hari pukul 03.45 WIB saat sahur, program ini siap menjadi tontonan alternatif yang berbeda di waktu dini hari.

Cerita ‘Mencari Surga’

‘Banyak Jalan Menuju Surga’ mengangkat kisah tiga sahabat dengan masa lalu kelam yang memutuskan pulang kampung untuk bertobat setelah gagal merantau di kota.

Perjalanan mereka pun tak mudah, KOBAR (Gian Luigi) — mantan pembunuh bayaran yang berusaha berperang dengan emosinya sendiri. DADANG (Abdur Arsyad) — mantan koruptor yang mencoba memperbaiki relasi dengan keluarga, terjebak konflik keluarga saat tinggal kembali di rumah ibunya bersama istri dan anaknya, kakaknya, NINING (Yeyen Lidya), tak henti mempersoalkan masa lalunya.  SOLEH (Fajar Nugra) — pekerja salon dengan karakter jenaka yang ingin membuktikan pertobatannya di hadapan sang ayahnya yang tengah sakit bahwa dirinya benar-benar berubah, sekaligus memperjuangkan cinta pertamanya Yuni (⁠Ismi Melinda).

Alih-alih mendapat sambutan hangat, kepulangan mereka memicu kecurigaan warga desa. Sosok paling vokal adalah TATANG (Ali Zaenal), kepala desa yang meragukan ketulusan tobat ketiganya. Di sinilah konflik dimulai — ketika niat baik harus berhadapan dengan trauma masa lalu dan sulitnya mendapatkan kembali kepercayaan. 

‘Banyak Jalan Menuju Surga’ tidak hanya menyajikan komedi, tetapi juga realitas sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat: tentang bagaimana seseorang yang pernah jatuh sering kali harus bekerja dua kali lebih keras untuk dipercaya kembali, mereka belajar satu hal penting: selama ada niat dan usaha, selalu ada kesempatan kedua — karena sesungguhnya, Banyak Jalan Menuju Surga.

