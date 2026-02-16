Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 142: Lala dan Julian Terkapar, Suryono Tak Tahan Pada Elio

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |19:02 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 142: Lala dan Julian Terkapar, Suryono Tak Tahan Pada Elio
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ardan diseret rekan Naya ke pinggir jembatan untuk dibuang, namun diselamatkan pria bertopeng putih yang memukul pelaku hingga kabur. Sebelum pingsan, Ardan memohon agar Lala diselamatkan. Pria bertopeng itu ternyata Rico, yang kemudian kembali ke lokasi taksi dan mendapati sopir pingsan serta Lala, Syifa, dan Elio sudah dibawa Suryono. Rico memanggil ambulans dan diliputi rasa bersalah karena gagal memenuhi pesan terakhir Julian untuk melindungi Lala dan Elio. Di tempat lain, Lala terkatung-katung di tengah hujan, kesakitan sambil memegangi perut, terhantam trauma dan kerinduan pada Julian. ia teringat momen hangat mereka di rumah, lalu berhalusinasi dipayungi Julian sebelum akhirnya ambruk tak berdaya di pinggir jalan.
 
Julian yang tertembak terkapar di jalan setapak hutan, memikirkan Lala dalam hujan, hingga akhirnya pingsan. Di rumah sakit, firasat Lidya terbukti saat ia dan Tanti cemas atas hilangnya Lala–Syifa, sementara Eliza menahan Syifa di mansion dengan manipulasi emosi demi rencana hak asuh. Suryono mengamuk karena Elio terus menangis, memecat babysitter dan makin menunjukkan obsesi menjadikan cucunya sebagai “Hasbi baru”, sementara Rico diam-diam menyamarkan pincangnya dan gelisah menunggu kabar anak buah di hutan.

Bagaimana kondisi Lala dan Julian? Apa yang akan dilakukan Suryono selanjutnya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/598/3201956//mencintai_ipar_sendiri-H17X_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 92: Ayuna Temukan Petunjuk Penting Tentang Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/598/3201756//amanah_wali_8-6sh7_large.JPG
Sinetron 'Amanah Wali 8: Musala Sultan’ Hadir di RCTI Jelang Berbuka Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/598/3201479//cinta_sepenuh_jiwa-CGN3_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 140, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/598/3201289//meet_and_greet_cinta_sepenuh_jiwa-SBs0_large.JPG
Vanessa Zee Turut Meriahkan Dahsyatnya Meet & Greet Cinta Sepenuh Jiwa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/598/3201220//cinta_sepenuh_jiwa-51GC_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 139: Lidya Kabur, Suryono Kerahkan Anak Buah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/598/3201219//mencintai_ipar_sendiri-mLkj_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 88: Darma Usir Nila dari Rumah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement