Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 142: Lala dan Julian Terkapar, Suryono Tak Tahan Pada Elio

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ardan diseret rekan Naya ke pinggir jembatan untuk dibuang, namun diselamatkan pria bertopeng putih yang memukul pelaku hingga kabur. Sebelum pingsan, Ardan memohon agar Lala diselamatkan. Pria bertopeng itu ternyata Rico, yang kemudian kembali ke lokasi taksi dan mendapati sopir pingsan serta Lala, Syifa, dan Elio sudah dibawa Suryono. Rico memanggil ambulans dan diliputi rasa bersalah karena gagal memenuhi pesan terakhir Julian untuk melindungi Lala dan Elio. Di tempat lain, Lala terkatung-katung di tengah hujan, kesakitan sambil memegangi perut, terhantam trauma dan kerinduan pada Julian. ia teringat momen hangat mereka di rumah, lalu berhalusinasi dipayungi Julian sebelum akhirnya ambruk tak berdaya di pinggir jalan.



Julian yang tertembak terkapar di jalan setapak hutan, memikirkan Lala dalam hujan, hingga akhirnya pingsan. Di rumah sakit, firasat Lidya terbukti saat ia dan Tanti cemas atas hilangnya Lala–Syifa, sementara Eliza menahan Syifa di mansion dengan manipulasi emosi demi rencana hak asuh. Suryono mengamuk karena Elio terus menangis, memecat babysitter dan makin menunjukkan obsesi menjadikan cucunya sebagai “Hasbi baru”, sementara Rico diam-diam menyamarkan pincangnya dan gelisah menunggu kabar anak buah di hutan.

Bagaimana kondisi Lala dan Julian? Apa yang akan dilakukan Suryono selanjutnya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28.



