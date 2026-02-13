Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 89, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |16:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 89, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 89, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 89 bercerita tentang Hendar yang enggan membahas tentang keberadaan Shilla, hubungan gelap mereka, maupun ancaman Sarah, meski dia tahu kondisi perempuan itu.

Hendar memilih pulang tanpa membuka kebenaran apa pun, sementara Shilla diam-diam mengawasi pergerakan Sarah di perusahaan. Dia bersiap menghentikan Shilla kapan saja agar rahasianya tidak terbongkar.

Kantor perusahaan Darma dipenuhi bisik-bisik karyawan soal kematian Rafka. Gosip berkembang liar, mulai dari dugaan Rafki menggantikan posisi Rafka di perusahaan hingga spekulasi hubungan Rafki dan Ayuna. 

Rafki dengan tegas menegur para karyawan yang menjelekkan Ayuna, menunjukkan sikap protektif dan rasa sayangnya. Ayuna yang melihat kejadian itu merasa terharu. Di sisi lain, momen kebersamaan Ayuna dan Rafki semakin menguatkan hubungan mereka.

Namun hubungan mereka berubah menjadi tegang saat Tristan datang. Tristan secara terang-terangan menunjukkan perhatiannya pada Ayuna dan memberi peringatan pada Rafki agar tidak menyakitinya. 

Di balik suasana duka, Shilla dan Hendar menyusun rencana licik untuk menghilangkan barang bukti dengan menghapus rekaman CCTV. Demi mengosongkan ruang kontrol, Hendar nekat memicu alarm kebakaran dengan membakar sampah di ruang promosi.

