Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 88: Darma Usir Nila dari Rumah

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafki bersama Ayuna berusaha mencaritahu orang yang menembak Rafki dengan peluru. Dibantu Arta, mereka menjebak pemburu tersebut hingga mengetahui kalau dia adalah orang bayaran yang diminta oleh Nila. Rafki sangat terkejut dan mengkonfrontasi Nila. Darma ikut mendengarnya dan kecewa dengan Nila, bahkan menyuruhnya untuk keluar dari rumah.

Shilla bersiap meninggalkan perusahaan Darma dalam kondisi gelisah setelah menyadari keberadaan Sarah yang berpotensi membongkar hubungan gelap dan kejahatannya. Ketakutan Shilla semakin besar karena Sarah diketahui berniat menemui Ayuna dan Rafki. Di tengah situasi tersebut, Hendar muncul dengan penyamaran untuk menemui Shilla. Kehadiran Hendar justru memicu ketegangan karena dianggap membahayakan posisi Shilla di lingkungan perusahaan. Shilla menolak ditemui dan memilih pergi, sementara Hendar tetap berusaha mengejarnya, menunjukkan keterlibatannya yang semakin jauh dalam urusan Shilla.

Bagaimana nasib Nila? Apa langkah Shilla selanjutnya?

