Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 86: Meli Pergoki Hendar Selingkuh

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |18:01 WIB
JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Meli mendatangi kantor pengacara Binsar untuk mengurus perceraian dari Hendar. Keraguan sempat muncul karena bukti perselingkuhan belum kuat, namun tekad Meli justru mengeras. Ia menyamar dan berhasil memergoki Hendar bersama Shilla di apartemen, merekam perselingkuhan mereka. Konfrontasi keras pun terjadi, memperjelas niat Meli untuk menuntut cerai dan merebut seluruh haknya sesuai perjanjian pranikah.

Sementara itu, setelah mendapat restu Darma, Rafki mengambil langkah nyata dengan memilih cincin untuk Ayuna, menegaskan keseriusannya pada hubungan mereka. Ayuna tiba kembali di rumah orang tuanya dan mendapati rumah tangga Meli dan Hendar berada di ambang kehancuran akibat perselingkuhan. Konflik memuncak saat Meli meluapkan amarahnya pada Hendar, hingga hampir terjadi kekerasan serius. Ayuna berperan menenangkan Meli dan menahan niatnya memviralkan video, mengarahkannya untuk menyelesaikan masalah lewat jalur hukum.

Apakah Meli akan segera resmi berpisah dengan Hendar? Akankah niat Rafki menjalani hubungan serius dengan Ayuna berjalan mulus? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

