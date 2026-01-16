Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 61-62, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 61-62 bercerita tentang Lilis yang menggoda Ayuna bahwa dirinya dan Rafki adalah pasangan serasi. Hal itu membuat Ayuna dan Rafki jadi salah tingkah.

Sementara itu, Ayuna menarik Lilis ke tempat sepi untuk bicara serius. Di sisi lain, Nila yang curiga melihat gerak-gerik Ayuna dan Lilis berusaha membuntuti mereka.

Namun aksi tersebut gagal total karena ia tersemprot air dari selang tetangganya yang sedang mencuci mobil. Di sisi lain, Hendar datang ke apartemen Shilla untuk menjenguknya dan menawarkan pijatan.

Tapi Shilla justru merasa kesakitan dan meminta Hendar mentransfer uang Rp10 juta untuk menambahkan biaya pengobatannya. Lilis kemudian mengungkapkan kecurigaannya bahwa sosok yang selama ini mereka panggil 'Mas Rafka' sebenarnya adalah Rafki.

Kecurigaan Lilis itu kemudian dibenarkan oleh Ayuna. Dia bahkan mengaku sakit hati karena kebohongan Rafki tersebut. Namun dia tidak tega melaporkan Rafki karena tahu pria itu sebenarnya orang baik.