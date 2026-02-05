Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Betrand Peto Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet & Greet Sinetron Mencintai Ipar Sendiri di Cileungsi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |11:30 WIB
Betrand Peto Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet & Greet Sinetron Mencintai Ipar Sendiri di Cileungsi
Betrand Peto Siap Meriahkan Dahsyatnya Meet & Greet Sinetron Mencintai Ipar Sendiri di Cileungsi. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI kembali menggelar Dahsyatnya Meet & Greet sinetron andalannya. Kali ini, giliran para cast sinetron Mencintai Ipar Sendiri yang akan menyapa para penggemarnya di Metropolitan Mall Cileungsi pada 7 Februari 2026.

Penggemar akan bertemu Marcel Chandrawinata, Erdin Werdrayana, Sheila Alexander, dan Charoline Prisilia secara langsung sambil berbagi cerita dan foto bersama. Selain para cast, panggung Dahsyatnya Meet & Greet juga akan dimeriahkan oleh Betrand Peto dan 3 Biduan DMD Panggung Rezeki.

Dahsyatnya Meet & Greet sinetron Mencintai Ipar Sendiri akan semakin lengkap dengan kehadiran karakter animasi favorit keluarga, Upin & Ipin dan Entong. Mereka akan menghibur anak-anak dan menambah keseruan bagi seluruh pengunjung.

Pastikan Anda datang dan menyaksikan langsung Dahsyatnya Meet & Greet Mencintai Ipar Sendiri di Metropolitan Mall Cileungsi, pada Sabtu, 7 Februari 2026, pukul 14.30 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum.

Agar menonton sinetron kesayangan Anda semakin nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda sudah melakukan scan ulang siaran digital RCTI di channel 28. Jika terjadi kendala saat scan ulang, silakan mengklik bio media sosial @officialrcti.*

(SIS)

