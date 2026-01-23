Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 69, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |16:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 69, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 69, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 69 bercerita tentang Shilla yang mengira dirinya sedang hamil. Dia berulang kali melakukan tes karena mengira anak itu milik Hendar.

Saat melakukan tes, alat uji kehamilan miliknya terjatuh tanpa disadarinya dan ditemukan oleh Ayuna. Test pack itu kemudian sampai di tangan Meli.

Tanpa mencari kebenarannya, Meli menyimpulkan kalau Ayuna hamil dan menyebarkan kabar itu ke Hendar, Darma, dan Nila. Darma menyambutnya dengan kebahagiaan besar.

Sementara Ayuna terlihat panik karena tahu kebenaran sesungguhnya. Di lain pihak, Shilla semakin panik karena hasil test pack menunjukkan dirinya memang hamil.

Dia berusaha keras menutupi fakta tersebut dari Hendar, bahkan menolak ajakan pria itu ke rumah sakit. Dia bahkan mengarang alasan dan mengatakan dirinya sakit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/598/3195804/mencintai_ipar_sendiri-fVMX_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 61-62, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/598/3194474/mencintai_ipar_sendiri-p6J7_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 56, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/598/3193509/mencintai_ipar_sendiri-FM73_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 50, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/598/3192153/mencintai_ipar_sendiri-qvaC_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 42, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/598/3192001/mencintai_ipar_sendiri-pjuv_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 41, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191849/mencintai_ipar_sendiri-aLpM_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 40, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement