Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 69, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 69, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 69 bercerita tentang Shilla yang mengira dirinya sedang hamil. Dia berulang kali melakukan tes karena mengira anak itu milik Hendar.

Saat melakukan tes, alat uji kehamilan miliknya terjatuh tanpa disadarinya dan ditemukan oleh Ayuna. Test pack itu kemudian sampai di tangan Meli.

Tanpa mencari kebenarannya, Meli menyimpulkan kalau Ayuna hamil dan menyebarkan kabar itu ke Hendar, Darma, dan Nila. Darma menyambutnya dengan kebahagiaan besar.

Sementara Ayuna terlihat panik karena tahu kebenaran sesungguhnya. Di lain pihak, Shilla semakin panik karena hasil test pack menunjukkan dirinya memang hamil.

Dia berusaha keras menutupi fakta tersebut dari Hendar, bahkan menolak ajakan pria itu ke rumah sakit. Dia bahkan mengarang alasan dan mengatakan dirinya sakit.