Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 80: Rafki Terpancing Emosi pada Tristan

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna dan Rafki bersama Arta dan Tristan tiba di pabrik tua yang akan dipertimbangkan untuk dibeli. Kondisi bangunan yang usang membuat Rafki langsung menunjukkan ketidaksukaannya, sementara Tristan tanpa sadar berjalan sejajar dengan Ayuna, memicu kecemburuan Rafki. Rafki bersikap semakin protektif terhadap Ayuna, sedangkan Tristan menilai sikap Rafki hanyalah pencitraan di depan orang lain. Ketegangan emosional di antara mereka mulai terasa sejak awal kedatangan.

Darma dan Nila menyusul ke lokasi, namun Nila terlihat gelisah karena Shilla belum juga muncul dan tidak mengangkat teleponnya. Tanpa sepengetahuan mereka, Shilla sebenarnya sudah lebih dulu berada di dalam pabrik, menyelinap sendirian untuk mencari ruang pipa gas dengan niat tersembunyi.

Setelah semua berkumpul, Darma meminta pendapat mengenai kelayakan pabrik tersebut. Rafki menolak pembelian karena bangunan sudah tua dan berisiko menimbulkan biaya renovasi besar, sementara Nila bersikeras harga murah dan lokasi strategis menjadi nilai utama. Tristan mendukung pendapat Nila, yang semakin menyulut emosi Rafki. Darma akhirnya memutuskan pabrik perlu dicek lebih dalam sebelum diambil keputusan.

Apa yang dilakukan Shilla? Akankah pabrik tersebut lolos uji kelayakan? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)